Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 27 человек

Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови тело еще одного человека, таким образом число жертв сошедшего оползня выросло до 27, сообщила в четверг пресс-служба МВД Грузии. Продолжается поиск еще шести пропавших граждан. Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к многочисленным человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

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