Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 27 человек

Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови тело еще одного человека, таким образом число жертв сошедшего оползня выросло до 27, сообщила в четверг пресс-служба МВД Грузии.
Продолжается поиск еще шести пропавших граждан.
Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к многочисленным человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.
Искажение Пашиняном дискуссий в рамках СБ ООН демонстрирует, что Армения не хочет мириться с провальным результатом – МИД Азербайджана
Алиев присвоил генеральские звания двум военным из системы ГПС Азербайджана
Баку и Эр-Рияд обсудили перспективы сотрудничества в политической и экономической сферах
Греция I полугодии нарастила импорт газа из Азербайджана на 55,3% г/г, потратив свыше 520 млн евро
Нефть перешла к росту, Brent у $84,2 за баррель
Госслужба по антимонопольной политике обеспечила за 7 мес. возврат потребителям почти 217 тыс. манатов
Госагентство ОМС направит 4 млн манатов на закупку медицинских принадлежностей и расходных материалов на нужды Yeni Klinika
ОАЭ вошли в тройку основных поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС