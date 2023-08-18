США одобрили отправку F16 для Украины из Дании и Нидерландов

США одобрили отправку истребителей F16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов, передает издание Reuters.

Сообщается, что Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения об ускорении США одобрения всех необходимых формальностей для передачи истребителей Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F16", - говорится в письме Блинкена, адресованного двум официальным лицам.

"Очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.