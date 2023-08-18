Алиев принял верительные грамоты послов Колумбии, Таджикистана и КНДР в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного посла Колумбии в Баку Луиса Фернандо Куартаса Айялы. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы азербайджанского государства, Алиев также принял верительные грамоты нового посла Таджикистана Ильхома Абдурахмона и КНДР Син Хон Чхлона. Н.Аббасова

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