Азеришыг отбирает подрядчика на строительство Центра цифрового управления в Агдаме

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство Центра цифрового управления и учебно-образовательного комплекса в городе Агдам. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 1,5 тыс. манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 28 сентября. Тендерная процедура состоится 29 сентября в 15:00. Телефон для справок (012) 440-39-93 (внутренний 92-19). Контактное лицо – Намик Гейбатов. В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Б.Рустамбеков

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