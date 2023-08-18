Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

Дальнее зарубежье 18.08.2023 18:03

Жители столицы Северо-Западных территорий Канады эвакуируются из-за приближения лесных пожаров

Жители Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий в Канаде, продолжают покидать город из-за приближения мощных природных пожаров к городу, сообщает Associated Press (AP).

Тысячи людей отправились за сотни километров в безопасные места, некоторые ожидают в длинных очередях посадки на экстренные вывозные авиарейсы. Накануне из Йеллоунайфа вылетели десять самолетов с 1,5 тыс. пассажирами. На пятницу запланированы еще 22 таких рейса.

В четверг пожары пылали в 16 км от северной окраины Йеллоунайфа, население которого составляет около 20 тыс. человек. В связи с этим власти Северо-Западных территорий распорядились эвакуировать жителей города и некоторых других населенных пунктов. Они выразили тревогу, что сильные северные ветры заставят пламя распространиться на единственное шоссе, ведущее из зоны бедствия. При этом дорога оказалась забита автомобилями спасающихся от природной катастрофы.

Председатель Канадской ассоциации начальников пожарной охраны Кен Макмаллен заявил, что приближающийся к Йеллоунайфу пожар - "одно из тех событий, когда нужно вывести людей раньше, чем позже", потому что огонь может заблокировать единственный путь для эвакуации.

Глава регионального министерства охраны окружающей среды Шейн Томпсон со своей стороны отметил: еще есть время, чтобы покинуть регион по суше или по воздуху. По его словам, если не будет дождя, к выходным пожар может достичь окраин города.

Местные власти заявляли, что отделение интенсивной терапии в больнице Йеллоунайфа прекратит работу позднее в пятницу, а стационарные отделения местной больницы могут перенести в другое место в ближайшие дни. Многих пациентов, которые проходят долгосрочное лечение, перевели в учреждения на юге страны.

Около 6,8 тыс. человек в восьми других населенных пунктах на территории региона уже покинули свои дома. По официальным данным, жертв нет.

На Северо-Западных территориях продолжают пылать 240 лесных пожаров. В прошедшие выходные власти нескольких населенных пунктов, находящихся на стыке провинции Альберта и Северо-Западных территорий, также распорядились об эвакуации жителей.

В этом году в Канаде зафиксировали рекордное количество лесных пожаров, смог от которых достиг некоторых частей США. Так, более 5,7 тыс. пожаров охватили более 137 тыс. кв. км территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ПОЖАРЫ, ЭВАКУАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


К тушению бушующих в Канаде пожаров привлечены береговая охрана и военнослужащие Байден обсудил с Трюдо пожары в Канаде и предложил помощь - Белый дом Лесные пожары бушуют на западе Канады, власти призвали эвакуироваться 30 тыс. человек В канадской Альберте около 7 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за лесных пожаров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az