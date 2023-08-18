Жители столицы Северо-Западных территорий Канады эвакуируются из-за приближения лесных пожаров

Жители Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий в Канаде, продолжают покидать город из-за приближения мощных природных пожаров к городу, сообщает Associated Press (AP).

Тысячи людей отправились за сотни километров в безопасные места, некоторые ожидают в длинных очередях посадки на экстренные вывозные авиарейсы. Накануне из Йеллоунайфа вылетели десять самолетов с 1,5 тыс. пассажирами. На пятницу запланированы еще 22 таких рейса.

В четверг пожары пылали в 16 км от северной окраины Йеллоунайфа, население которого составляет около 20 тыс. человек. В связи с этим власти Северо-Западных территорий распорядились эвакуировать жителей города и некоторых других населенных пунктов. Они выразили тревогу, что сильные северные ветры заставят пламя распространиться на единственное шоссе, ведущее из зоны бедствия. При этом дорога оказалась забита автомобилями спасающихся от природной катастрофы.

Председатель Канадской ассоциации начальников пожарной охраны Кен Макмаллен заявил, что приближающийся к Йеллоунайфу пожар - "одно из тех событий, когда нужно вывести людей раньше, чем позже", потому что огонь может заблокировать единственный путь для эвакуации.

Глава регионального министерства охраны окружающей среды Шейн Томпсон со своей стороны отметил: еще есть время, чтобы покинуть регион по суше или по воздуху. По его словам, если не будет дождя, к выходным пожар может достичь окраин города.

Местные власти заявляли, что отделение интенсивной терапии в больнице Йеллоунайфа прекратит работу позднее в пятницу, а стационарные отделения местной больницы могут перенести в другое место в ближайшие дни. Многих пациентов, которые проходят долгосрочное лечение, перевели в учреждения на юге страны.

Около 6,8 тыс. человек в восьми других населенных пунктах на территории региона уже покинули свои дома. По официальным данным, жертв нет.

На Северо-Западных территориях продолжают пылать 240 лесных пожаров. В прошедшие выходные власти нескольких населенных пунктов, находящихся на стыке провинции Альберта и Северо-Западных территорий, также распорядились об эвакуации жителей.

В этом году в Канаде зафиксировали рекордное количество лесных пожаров, смог от которых достиг некоторых частей США. Так, более 5,7 тыс. пожаров охватили более 137 тыс. кв. км территории страны.