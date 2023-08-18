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Транспорт и связь 18.08.2023 16:50

Азербайджан и Турция создают региональную платформу в сфере аэронавигации

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и Главное Управление Государственных Аэропортов Турции (DHMI) 18 августа подписали в Стамбуле соглашение о создании региональной платформы по Координации безопасности аэронавигации провайдеров аэронавигационного обслуживания SOCEA для обеспечения безопасности полетов воздушной навигации между Европой и Азией.

Инициаторами создания платформы SOCEA являются AZAL и DHMI.

Соглашение было подписано директором УВД «Азераэронавигация» AZAL Фарханом Гулиевым и генеральным директором DHMI Турции Гусейном Кескином, сообщается в информации AZAL.

«Это соглашение стало результатом сотрудничества между AZAL и DHMI в рамках программы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Оно подчеркивает стремление обеспечить безопасность полетов в регионе и сотрудничество в авиационной отрасли двух стран», - подчеркивается в информации.

Международная платформа аэронавигационного сотрудничества SOCEA предназначена для разработки и внедрения региональной стратегии обеспечения безопасности полетов, а также содействия сотрудничеству между провайдерами аэронавигационного обслуживания в регионе, учредителями и первыми членами которой являются Турция и Азербайджан.

SOCEA также будет способствовать эффективному внедрению систем управления безопасностью организации воздушного движения в регионе, применению подхода оценки рисков для управления безопасностью полетов на региональном уровне, а также продвижению модернизации и стандартизации процесса цифровизации отрасли.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZAL, ТУРЦИЯ, АЭРОНАВИГАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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