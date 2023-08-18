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Дальнее зарубежье 18.08.2023 17:35

США готовы одобрить передачу Украине F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков

США смогут утвердить поставки Украине истребителей F-16 от третьих стран после завершения подготовки украинских пилотов, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В письме от госсекретаря США Энтони Блинкена его коллегам в Европе мы сформулировали, что по завершении обучения пилотов, США, проведя консультации с конгрессом, будут готовы одобрить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран", - заявил Салливан на брифинге.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена сообщил, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

"Мы приветствуем решение Вашингтона позволить нам отправить истребители F-16 на Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за доброе и оперативное сотрудничество", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в твиттере.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области.

Сейчас ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды.

В конце июля Кирби заявил, что обучение украинских пилотов будут проводить в Румынии и Дании. Тогда он подчеркнул, что подготовка "начнется в скором времени". По его словам, обучение может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16.

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Тэги: США, УКРАИНА, F/16, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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