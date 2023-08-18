Глава МИД Эстонии не согласен с мнением экспертов ООН о нарушении в стране прав нацменьшинств из-за перехода на эстоноязычное образование

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) выразил несогласие с мнением спецдокладчиков ООН о том, что переход на эстоноязычное образование может нарушить права национальных меньшинств.
"Эстония уже давно готовила переход на эстоноязычное образование в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества", - говорится в его комментарии, распространенном в пятницу эстонским внешнеполитическим ведомством.
"Необоснованно связывать переход к обучению на эстонском языке, который является частью политики интеграции, с гарантией прав человека. В Эстонии поддерживаются возможности меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом", - отметил Цахкна.
По его словам, Эстония присоединилась к международным конвенциям по правам человека и выполняет свои обязательства. Министр пообещал ответить на обращение экспертов ООН "в оговоренные сроки".
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в минувший четверг выступило с заявлением, в котором обратило внимание, что "ограничение возможности получить образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека".
Особую озабоченность ООН выразила по поводу того, как ограничения повлияют на представителей русского языкового меньшинства, которое составляет внушительную часть населения Эстонии, - несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) одобрил поправки в закон об основной и средней школе и другие законы о переходе на обучение русских школ на эстонский язык обучения.
Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4-й классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе не позднее 2031/2032 учебного года, а 12-м классе не позднее 2032/2033 учебного года.
В настоящее время в Эстонии, где проживает около 25% русскоязычных жителей, дети ещё имеют право учиться до 9-го класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.
Защитники русской школы в республике выступали против планов властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" встретились с представителями Верховного Комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.
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