Президент Азербайджана в выходные посетит Будапешт – глава МИД Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эти выходные посетит с визитом Венгрию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Здесь в Будапеште будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Туркменистана», - сказал Сийярто на пресс-конференции в пятницу.
Ожидается, что Венгрию прибудет и президент Турции, лидеры ряда балканских стран, Катара.
В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», глава МИД, слова которого приводят венгерские СМИ, отметил, что на переговорах в Венгрии Алиев обсудит вопросы сотрудничества в энергетике.
Сийярто также напомнил, что в этом году Венгрия получит из Азербайджана 100 млн кубометров природного газа.
Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне заключили контракт на поставки азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале.
Р.Ахмедов
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