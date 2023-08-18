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Внешняя политика 18.08.2023 17:37

Президент Азербайджана в выходные посетит Будапешт – глава МИД Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эти выходные посетит с визитом Венгрию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Здесь в Будапеште будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Туркменистана», - сказал Сийярто на пресс-конференции в пятницу.

Ожидается, что Венгрию прибудет и президент Турции, лидеры ряда балканских стран, Катара.

В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», глава МИД, слова которого приводят венгерские СМИ, отметил, что на переговорах в Венгрии Алиев обсудит вопросы сотрудничества в энергетике.

Сийярто также напомнил, что в этом году Венгрия получит из Азербайджана 100 млн кубометров природного газа.

Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне заключили контракт на поставки азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ


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