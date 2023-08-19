Силы ЭКОВАС готовы к интервенции в Нигер, день возможной операции определен

Военачальники стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовы на случай проведения операции в Нигере, заявил представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности Абдель Фаттах Мусах.
"Мы готовы вмешаться, как только будет отдан приказ", - приводят французские СМИ слова представителя организации. Мусах подчеркнул, что финальное решение о том, проводить ли операцию в Нигере, будут руководители стран ЭКОВАС.
Он отметил, что "день возможной интервенции определен". Других подробностей он не привел.
При этом Мусах заверил, что военная операция состоится "лишь, если все другие варианты решения проблемы не дадут результатов".
По словам чиновника, "есть вероятность, что завтра миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы попробовать мирным путем добиваться восстановления конституционного порядка. Мы готовы мирно решить проблему, но не можем это сделать, если другая сторона не захочет сотрудничать".
Его заявление прозвучало по итогам двухдневного заседания глав Генштабов стран ЭКОВАС в Гане.
На прошлой неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". Участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.
26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.
При этом далеко не все в регионе согласны с необходимостью вводить войска в Нигер. Путчистов поддержали власти Мали и Буркина-Фасо. А в Алжире осудили путч, но выступили против военного варианта решения данного кризиса. Африканский союз (АС), в свою очередь, отверг планы любого военного вмешательства в Нигере в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.
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