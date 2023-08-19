Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Японии

Азербайджанские компании примут участие в международной туристической выставке, которая пройдет в Осаке (Япония) 26-29 октября текущего года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Госагентство по туризму (ГАТ) отбирает подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на этой выставке.

Тендерные предложения принимаются до 18.00 19 сентября 2023 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 20 сентября в 12.00.

Стоимость участия в тендере – 350 манатов.

Телефон для справок: (+99412) 5058704 (внутр.номер 2304), (+99451) 2296015, контактное лицо – Мехман Байрамов.

Адрес: Баку, ул. У. Гаджибейли 134.

Р.Ахмедов