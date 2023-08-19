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ТЭК 19.08.2023 19:30

Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промэксплуатацию осенью

Второй энергоблок БелАЭС планируется осенью этого года ввести в промышленную эксплуатацию, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта, планируем в сентябре завершить комплексное опробование оборудования второго энергоблока - это работа энергоблока на полной мощности в течение 15 суток. Далее работа приемочной комиссии", - сказал Михадюк, видеокомментарий которого распространила пресс-служба Минэнерго.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, второй - в мае 2023 года. Выработка электроэнергии на первом энергоблоке превысила 16,5 млрд кВт.ч. Минэнерго Белоруссии сообщало, что второй энергоблок в рамках режима опытно-промышленной эксплуатации выработал более 1 млрд кВт.ч электроэнергии.

В начале августа правительство Беларуси назначило приемочную комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса второго блока БелАЭС, комиссию возглавил вице-премьер Петр Пархомчик.

8 сентября этого года пройдут общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АЭС, ЭНЕРГОБЛОК, ПЛАНЫ

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