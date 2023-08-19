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Дальнее зарубежье 19.08.2023 20:15

На Тенерифе не утихают лесные пожары, продолжается эвакуация жителей

Лесные пожары на севере испанского острова Тенерифе пока не удается взять под контроль, власти в субботу были вынуждены продолжить эвакуацию населения, сообщают западные СМИ.

"Погода изменилась, и нам пришлось эвакуировать населенные пункты на севере Тенерифе, особенно в пяти районах", - заявил представитель местных властей Мануэль Миранда.

По данным СМИ, до 7 тыс. человек были эвакуированы или получили предписание оставаться дома из-за чрезвычайной ситуации.

Миранда уточнил, что за ночь выросла температура и сила ветра, тогда как влажность снизилась. Он отметил, что приоритет для властей - избежать жертв среди населения.

Однако стихийное бедствие не затронуло популярные среди туристов районы, и оба аэропорта острова продолжают работу в нормальном режиме.

Ранее на этой неделе глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.

Лесной пожар начался в минувшую среду в Национальном парке Тейде возле вулкана Тейде - самой высокой точки Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОСТРОВ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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