На Тенерифе не утихают лесные пожары, продолжается эвакуация жителей

Лесные пожары на севере испанского острова Тенерифе пока не удается взять под контроль, власти в субботу были вынуждены продолжить эвакуацию населения, сообщают западные СМИ.
"Погода изменилась, и нам пришлось эвакуировать населенные пункты на севере Тенерифе, особенно в пяти районах", - заявил представитель местных властей Мануэль Миранда.
По данным СМИ, до 7 тыс. человек были эвакуированы или получили предписание оставаться дома из-за чрезвычайной ситуации.
Миранда уточнил, что за ночь выросла температура и сила ветра, тогда как влажность снизилась. Он отметил, что приоритет для властей - избежать жертв среди населения.
Однако стихийное бедствие не затронуло популярные среди туристов районы, и оба аэропорта острова продолжают работу в нормальном режиме.
Ранее на этой неделе глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.
Лесной пожар начался в минувшую среду в Национальном парке Тейде возле вулкана Тейде - самой высокой точки Испании.
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