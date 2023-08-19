Туроператоры Азербайджана запустят микс-туры в Дагестан

В Дагестане завершилась бизнес-миссия туроператоров из Азербайджана. Она была организована Центром поддержки экспорта совместно с Минтуризма и Ассоциации туроператоров Дагестана.

В ходе визита в Дагестан представители туристического бизнеса Азербайджана посетили ключевые локации — Сулакский каньон, глэмпинг «Старый Сивух», село Гоор, Дербент и др.

«Один из вариантов возможного сотрудничества Азербайджана с Дагестаном будет проработка микс-турмаршрутов для гостей из арабских стран», - отмечает Центр поддержки экспорта Дагестана.

Р.Ахмедов