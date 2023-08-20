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Внешняя политика 20.08.2023 19:28

Алиев обсудил с Цвиянович и Додиком перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в сфере энергетики

В ходе встречи в Будапеште Президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком состоялся обмен мнениями о проделанной работе в направлении реализации поставленных задач в Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, подписанной в ходе официального визита Алиева в Боснию и Герцеговину в апреле этого года, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Во время беседы было выражено удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений между странами, обсуждены перспективы расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере энергетики.

"В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области энергетики, были отмечены состоявшиеся встречи между профильными министерствами и организациями двух стран в этой сфере, а также обсуждения относительно реализации предложенных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОСНИЯ/ГЕРЦЕГОВИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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