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Внешняя политика 25.11.2023 11:25

Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Баку и Сараево

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желко Комшичу, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины", - говорится в послании.

Отметив наличие хороших традиций в сфере дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, Алиев выразил уверенность, что совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут способствовать благополучию двух народов.

"В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины - спокойствия и благосостояния", - говорится в письме.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОСНИЯ/ГЕРЦЕГОВИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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