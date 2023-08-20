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Внешняя политика 20.08.2023 18:02

Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины и президентом Республики Сербской

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОСНИЯ/ГЕРЦЕГОВИНА, СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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