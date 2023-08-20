Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины и президентом Республики Сербской

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. В.Алиев

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