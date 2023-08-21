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АПК 21.08.2023 12:00

Китай импортирует рекордные 100 млн т соевых бобов в текущем сезоне

Китай в текущем сельхозгоду (с октября 2022 по сентябрь 2023 года) импортирует рекордные 100 млн тонн соевых бобов по сравнению с 91,55 млн тонн в прошлом сезоне, прогнозирует Минсельхоз США. В июле ведомство оценивало китайский импорт в текущем сезоне ниже - в 99 млн тонн.

Ожидается, что в последние месяцы сельхозгода темпы импорта останутся высокими, поскольку Китай закупает продукцию из Южной Африки по конкурентным ценам, отмечается в обзоре.

За 10 месяцев сезона (октябрь-июль) КНР импортировала около 84,5 млн тонн соевых бобов, включая почти 30 млн тонн из США. Однако с апреля поставки прекратились, и Китай переключился на бразильскую продукцию на фоне высокого урожая и привлекательных цен в этой стране. Бразилия и США являются крупнейшими мировыми экспортерами сои с прогнозируемым объемом поставок в текущем сезоне на уровне 94 млн тонн и 53,9 млн тонн соответственно.

Остальные поставщики сои также нарастили экспорт в КНР. Так, Аргентина активизировала поставки в первой половине сезона благодаря программе "соевого доллара" (специального обменного курса для экспорта сельхозпродукции). Канада и РФ также увеличили поставки сои в Китай в этом году благодаря росту урожая при относительно стабильном объеме внутренней переработки.

Мировое производство соевых бобов в текущем сезоне, как ожидается, составит 369,7 млн тонн (360,1 млн тонн в прошлом сезоне, прогноз на следующий сезон - 402,8 млн тонн). Мировой импорт оценивается в 166,4 млн тонн (156,6 млн тонн и 166,2 млн тонн соответственно).

В новом 2023-2024 сельхозгоду Китай останется крупнейшим мировым импортером сои с объемом закупок в 99 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз США (по сравнению с июльской оценкой прогноз не изменился). Страна продолжит покупать больше сои в Бразилии и меньше в США, предполагает ведомство.

В целом производство масличных в текущем сельхозгоду оценивается в 629,1 млн тонн, что на 400 тыс. тонн ниже июльской оценки из-за сокращения производства сои в Уругвае и подсолнечника в КНР, которое было только отчасти компенсировано ростом урожая сои в Парагвае и рапса в Белоруссии.

В 2023-2024 сельхозгоду мировое производство масличных ожидается на уровне 663,7 млн тонн, что на 3,6 млн тонн ниже июльского прогноза: по оценке Минсельхоза США, рост производства подсолнечника в РФ и на Украине, а также рапса в Белоруссии не компенсирует снижение производства сои в США, рапса в Канаде и подсолнечника в ЕС.

Как сообщалось, по данным Росстата, в 2022 году РФ собрала 5,998 млн тонн сои против 4,76 млн тонн годом ранее (рост на 26%).

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Тэги: КИТАЙ, СОЯ, ИМПОРТ, ПРОГНОЗ

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