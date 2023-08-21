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ТЭК 21.08.2023 12:35

Токаев пригласил Petrovietnam к участию в нефтегазовых проектах в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита во Вьетнам принял председателя совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонга, обсудив с ним перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент обратил внимание на возможность предоставления (в Казахстане - ИФ) налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава совета директоров Petrovietnam рассказал Токаеву о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.

Кроме того, по данным пресс-службы Токаева, в ходе визита АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и вьетнамская инвестиционная компания Sovico Group заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты.

Вьетнамская государственная компания Petrovietnam является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма активов оценивается в $40 млрд.

Глава Казахстана накануне прибыл с первым официальным визитом во Вьетнам. В понедельник в рамках визита был подписан ряд меморандумов, в том числе о безвизовом режиме между двумя странами, а также об инвестиционном сотрудничестве в различных сферах.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЬЕТНАМ, ТОКАЕВ, НЕФТЕГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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