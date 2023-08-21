SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 53

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввело в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Исмайыллинском районе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, новый автозаправочный комплекс был введен в эксплуатацию в городе Исмайыллы, на улице Низами 34. Это первая АЗС под брендом SOCAR, открывшаяся в Исмайыллинском районе и шестая по счету, открытая в этом году.
На новой АЗС создано 27 рабочих мест. На станции установлены пять топливораздаточных колонок для заправки бензином марок "Premium", АИ-92 и дизельным топливом.
Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 53 АЗС под брендом "SOCAR".
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом "SOCAR". Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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