Президент Республики Сербской осенью посетит Баку

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что осенью собирается посетить Азербайджан.

«Додик объявил о визите осенью в Баку, который нацелен на поощрение дальнейшего сотрудничества и проектов», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на новостной портал Sarajevo Times.

В воскресенье в Будапеште президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Додик назвал эту встречу с Алиевым «очень конструктивной», заявив, что Азербайджан заинтересован в инвестировании в энергетические проекты в Республике Сербской, подчеркивает Sarajevo Times.

Р.Керимов