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Внешняя политика 21.08.2023 12:51

Президент Республики Сербской осенью посетит Баку

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что осенью собирается посетить Азербайджан.

«Додик объявил о визите осенью в Баку, который нацелен на поощрение дальнейшего сотрудничества и проектов», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на новостной портал Sarajevo Times.

В воскресенье в Будапеште президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Додик назвал эту встречу с Алиевым «очень конструктивной», заявив, что Азербайджан заинтересован в инвестировании в энергетические проекты в Республике Сербской, подчеркивает Sarajevo Times.

Р.Керимов

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Тэги: ДОДИК, ВИЗИТ, АНОНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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