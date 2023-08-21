Казахстан до 2025г отменил требование об обязательной продаже части валютной выручки для госкомпаний

Правительство Казахстана приостановило до 1 января 2025 года действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, сообщила пресс-служба Национального банка республики.

"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, правительство приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.

Нацбанк напоминает, что впервые норма об обязательной продаже части валютной выручки была введена в 2020 году в связи с ухудшением внешних условий. В феврале 2023 года она была снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года - с 50% до 30%.