AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий

ООО «AzInTelecom» направит свыше 5,1 млн манатов на приобретение лицензий в рамках проекта «Цифровая трансформация». Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, AzInTelecom заключило контракт с ООО «Softline Trade» на общую сумму 5 млн 118,975 тыс. манатов. Срок выполнения контракта – 20 дней. ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года. Предприятие специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в страну, и в предоставлении инфраструктуры сервиса (IaaS) при недавно созданном Центре обработки данных. AzInTelecom входит в структуру министерства цифрового развития и транспорта. Б.Рустамбеков

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