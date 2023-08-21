AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий

ООО «AzInTelecom» направит свыше 5,1 млн манатов на приобретение лицензий в рамках проекта «Цифровая трансформация».
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, AzInTelecom заключило контракт с ООО «Softline Trade» на общую сумму 5 млн 118,975 тыс. манатов.
Срок выполнения контракта – 20 дней.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года. Предприятие специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в страну, и в предоставлении инфраструктуры сервиса (IaaS) при недавно созданном Центре обработки данных.
AzInTelecom входит в структуру министерства цифрового развития и транспорта.
Б.Рустамбеков
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