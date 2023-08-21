Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя.
"Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
"Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - заявил глава "Роскосмоса".
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