Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя.

"Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - заявил глава "Роскосмоса".