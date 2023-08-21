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СНГ 21.08.2023 19:25

Нештатное отключение двигателя аппарата "Луна-25" стало основной причиной крушения станции - глава "Роскосмоса"

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя.

"Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - заявил глава "Роскосмоса".

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Тэги: РОССИЯ, ЛУНА/25, КРУШЕНИЕ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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