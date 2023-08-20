«Луна-25» разбилась о поверхность Луны

Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в "Роскосмосе".

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении.

"Вопросами выяснения причин потери КА займется специально формируемая межведомственная комиссия", - заявили в "Роскосмосе".

Связь с межпланетной автоматической станцией "Луна-25" прервалась 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты, сообщили в "Роскосмосе".

"19 августа в соответствии с программой полета космического аппарата "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты", - сообщили в пресс-службе госкорпорации. По их данным, около 14.57 московского декретного времени связь с космическим аппаратом "Луна-25" прервалась.

"Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", - говорится в сообщении.

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ходе выдачи импульса для перехода "Луны-25" на предпосадочную орбиту на борту станции произошла нештатная ситуация, "которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.