ЕС направляет Греции дополнительные пожарные самолеты

Евросоюз мобилизует дополнительные противопожарные средства в помощь Греции, объявила в понедельник Европейская комиссия (ЕК).

"Поскольку в районе городов Александруполис и Фере в Греции вспыхивают новые пожары, ЕС направляет два пожарных самолета за счет rescEU (стратегического резерва спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ), базирующихся на Кипре, и румынскую пожарную команду через механизм гражданской защиты ЕС", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Как следует из сообщения, в Грецию в понедельник должны прибыть 56 пожарных и 10 единиц техники. Кроме того, в Греции уже находится предварительно развернутая группа пожаротушения из Франции в рамках плана ЕС по обеспечению готовности к сезону лесных пожаров.

"Греция уже пережила самый худший июль с 2008 года, с точки зрения лесных пожаров. Они стали более интенсивными и свирепыми, опустошая больше территории, чем раньше. Быстрое реагирование ЕС снова необходимо, и я благодарю Кипр и Румынию за помощь греческим пожарным, которые уже работают на местах", - приводятся в коммюнике слова члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

В Еврокомиссии заявляют о готовности мобилизовать новую дополнительную помощь в случае необходимости.