В Таджикистане переименовали почти 3,5 тыс. географических объектов

Правительство Таджикистана утвердило переименование около 3,5 тыс. географических объектов на территории страны: они теперь все приобрели таджикские названия, сообщает "Азия-Плюс".

Так, крупнейший на Памире ледник Федченко, названный в честь русского ученого Алексея Федченко, теперь будет называться Ванджях.

"Согласно приложению к постановлению, 165 ледников Таджикистана теперь будут называться по-другому. Из них 83 расположены на территории Мургабского района, 27 - в Лахшском и 20 - в Ванджском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ледник ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление СССР) переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан, ледник, названный в честь советского партийного деятеля Серго Орджоникидзе, получил название Спитамен, ледник маршала Александра Василевского - имя таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, ледник Московского государственного университета стал ледником Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

В сообщении говорится, что постановлением были утверждены новые названия более 900 рек Таджикистана, переименованы 52 озера, более 80 хребтов, 129 горных систем, 415 отельных гор и 237 горных перевалов. Изменены названия более тысяч перевалов, урочищ, развалин, родников, сухих русел, колодцев, холмов, лощин, оврагов, долин, расщелин, уступов и других географических объектов.

О том, что в Таджикистане планируется переименовать ряд населенных пунктов и географических объектов, ранее на пресс-конференции сообщал председатель Комитета местного развития Шарифджон Джумазода. По его словам, специальная рабочая группа с ноября 2021 года изучила более 12,5 тыс. топонимов и пришла к выводу, названия 4 тыс. 31 географического объекта и 802 населённых пунктов не соответствуют нынешним реалиям.