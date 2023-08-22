Equinor изучает возможность продажи активов в Азербайджане на $1 млрд

Норвежская компания Equinor ASA изучает возможность продажи своей деятельности в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники.

«По словам источников, норвежская энергетическая компания работает с Jefferies Financial Group Inc., чтобы оценить интерес покупателей к активам, включая 7,27%-ную долю в блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли»». По их словам, в результате сделки активы могут быть оценены примерно в $1 млрд», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на агентство.

Источники агентства отмечают, что в ближайшие недели должны быть поданы заявки на активы Equinor, «обсуждения продолжаются, и нет уверенности, что они приведут к сделке».

Компания Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года, и являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны. Сегодня Equinor имеет 7,27% доли в проекте разработки блока месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, а также в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан с долей 8,71%.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционную компанию на паритетных долях (50% на 50%).

Н.Аббасова