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Карабах 22.08.2023 10:50

Власти Азербайджана направят 2,3 млн манатов на работы по реконструкции села в Губадлинском районе

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе направит 2,3 млн манатов на проведение земляных работ по вертикальному планированию в рамках проекта реконструкции сельского населенного пункта Махрузлу Губадлинского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «Строительно-ремонтное управление №19» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 2 млн 312,079 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 60 дней.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГУБАДЛЫ, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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