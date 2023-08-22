Мирзиеев прибыл с госвизитом в Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в аэропорту Мирзиеева и первую леди Узбекистана встречали официальные лица Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в соответствии с программой визита в Баку пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах. Кроме этого, предусмотрено совместное посещение президентов Азербайджана и Узбекистана городов Физули и Шуша (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ), а также проведение других мероприятий с участием глав двух государств.

Р.Ахмедов