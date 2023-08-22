Бывший глава Банка Англии Марк Карни возглавит совет директоров Bloomberg

Марк Карни, в 2013-2020 годах возглавлявший Банк Англии, станет председателем совета директоров медиакомпании Bloomberg LP, пишет Financial Times со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания письмо основателя компании Майкла Блумберга сотрудникам.
Карни будет совмещать эту должность с постом главы совета директоров инвестиционной компании Brookfield Asset Management.
Питер Грауэр, возглавлявший совет директоров Bloomberg на протяжении свыше 20 лет, останется в компании и будет курировать различные вопросы, включая вопрос гендерного и этнического разнообразия кадров.
Тем временем Влад Клячко, ранее занимавший должность директора по продуктам и по сути отвечавший за всю технологическую сферу, станет новым главным исполнительным директором Bloomberg.
Ранее CEO компании был сам Майкл Блумберг. При этом он отметил, что "никогда не использовал формальное название своей должности", и предпочитает, чтобы к нему по-прежнему обращались просто "Майк".
Операционный директор Bloomberg LP Жан-Поль Заммитт станет президентом компании, Патти Роскилл - финансовым директором.
Блумберг намерен вскоре объявить оставшихся членов совета директоров, тогда как большинство действующих перейдут на почетные должности, говорится в сообщении.
"Уверен, что эти перестановки вызовут вопросы обо мне, так что позвольте мне сразу с ними покончить: я никуда не ухожу", - написал 81-летний основатель компании.
Годовая выручка Bloomberg превышает $12 млрд, причем на медиабизнес приходится лишь около $500 млн из этой суммы, остальной доход компания получает в сфере предоставления финансовых данных, писала ранее FT со ссылкой на информированные источники.
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