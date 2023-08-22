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Дальнее зарубежье 22.08.2023 15:40

Министр обороны и министр экономики в Дании поменялись должностями

Пост министра обороны в Дании займет Троэльс Лунд Поульсен, ранее возглавлявший экономическое ведомство страны, а должность министра экономики отойдет к Якобу Эллеман-Енсену, сообщает во вторник Associated Press (AP).

Эллеманн-Енсен - действующий вице-премьер страны и лидер Либеральной партии, он ранее занимал пост министра обороны Дании, однако на пять месяцев отлучался по состоянию здоровья. В это время обязанности главы МО исполнял Лунд Поульсен.

Вице-премьер сообщил во время пресс-конференции, что принял решение о смене поста уже после возвращения к работе 1 августа, однако решил объявить о нем после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского.

AP отмечает, что Лунд Поульсен считается одним из основных политиков, стоявших за решением передать Украине самолеты F-16. Также он был "у руля", когда Дания приняла решение инвестировать около $21 млрд в оборону страны на протяжении ближайших десяти лет.

В воскресенье Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине самолеты F-16. Датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что всего страна отправит Киеву 19 самолетов, и она надеется, что первые шесть истребителей будут поставлены примерно к Новому году. В следующем году планируется отправить еще восемь самолетов, а оставшиеся пять - в 2025 году.

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Тэги: ДАНИЯ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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