Министр обороны и министр экономики в Дании поменялись должностями

Пост министра обороны в Дании займет Троэльс Лунд Поульсен, ранее возглавлявший экономическое ведомство страны, а должность министра экономики отойдет к Якобу Эллеман-Енсену, сообщает во вторник Associated Press (AP).
Эллеманн-Енсен - действующий вице-премьер страны и лидер Либеральной партии, он ранее занимал пост министра обороны Дании, однако на пять месяцев отлучался по состоянию здоровья. В это время обязанности главы МО исполнял Лунд Поульсен.
Вице-премьер сообщил во время пресс-конференции, что принял решение о смене поста уже после возвращения к работе 1 августа, однако решил объявить о нем после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского.
AP отмечает, что Лунд Поульсен считается одним из основных политиков, стоявших за решением передать Украине самолеты F-16. Также он был "у руля", когда Дания приняла решение инвестировать около $21 млрд в оборону страны на протяжении ближайших десяти лет.
В воскресенье Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине самолеты F-16. Датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что всего страна отправит Киеву 19 самолетов, и она надеется, что первые шесть истребителей будут поставлены примерно к Новому году. В следующем году планируется отправить еще восемь самолетов, а оставшиеся пять - в 2025 году.
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