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Финансы 22.08.2023 19:00

NEXİA EA проведет аудит финотчетности IZIA за 2022г

ЗАО «NEXİA EA» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности Агентства развития экономических зон (IZIA) за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, NEXİA EA за свои услуги получит 27,14 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней.

Р.Ахмедов

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Тэги: IZIA, АУДИТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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