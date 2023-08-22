NEXİA EA проведет аудит финотчетности IZIA за 2022г

ЗАО «NEXİA EA» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности Агентства развития экономических зон (IZIA) за 2022 год. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, NEXİA EA за свои услуги получит 27,14 тыс. манатов. Срок выполнения работ – 30 рабочих дней. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».