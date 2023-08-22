NEXİA EA проведет аудит финотчетности IZIA за 2022г

ЗАО «NEXİA EA» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности Агентства развития экономических зон (IZIA) за 2022 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, NEXİA EA за свои услуги получит 27,14 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 30 рабочих дней.
Р.Ахмедов
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