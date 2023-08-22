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Регион 22.08.2023 15:59

Иран представил новый беспилотник с дальностью полета 2 тыс. км

Иран представил новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с дальностью полета 2 тыс. км, передают во вторник западные СМИ.

Аппарат получил название "Мохаджер-10", он способен переносить грузы до 300 кг. Он также оборудован системой сбора разведданных. Кроме того, беспилотник способен нести различные виды вооружения.

Согласно утверждениям разработчиков, дрон может целые сутки оставаться в воздухе.

Беспилотник продемонстрировали в присутствии президента Ибрагима Раиси на церемонии по случаю Дня оборонной промышленности в Иране.

Со своей стороны, Associated Press отмечает, что высокая дальность полета позволяет беспилотнику долететь до Израиля. Внешне летательный аппарат напоминает американские дроны MQ-9 Reaper, пишет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАН, БЕСПИЛОТНИК, РАЗРАБОТКА


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