Иран представил новый беспилотник с дальностью полета 2 тыс. км

Иран представил новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с дальностью полета 2 тыс. км, передают во вторник западные СМИ.

Аппарат получил название "Мохаджер-10", он способен переносить грузы до 300 кг. Он также оборудован системой сбора разведданных. Кроме того, беспилотник способен нести различные виды вооружения.

Согласно утверждениям разработчиков, дрон может целые сутки оставаться в воздухе.

Беспилотник продемонстрировали в присутствии президента Ибрагима Раиси на церемонии по случаю Дня оборонной промышленности в Иране.

Со своей стороны, Associated Press отмечает, что высокая дальность полета позволяет беспилотнику долететь до Израиля. Внешне летательный аппарат напоминает американские дроны MQ-9 Reaper, пишет агентство.