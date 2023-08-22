Движение судов через пролив Дарданеллы закрыли из-за работы пожарной авиации

Турецкие власти во вторник приостановили движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров в прибрежных районах, сообщают турецкие СМИ.
По их данным, "движение через пролив приостановлено с 18:45 местного времени (совпадает с московским), поскольку в тушении пожаров принимают участие специализированные самолеты, забирающие воду прямо из пролива".
Кроме того, если огонь выйдет на побережье, то к тушению уже готовы специализированные суда.
О том, когда движение через Дарданеллы могут возобновить, пока не сообщается.
Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором - и с Чёрным. Он является важным путем для судов.
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