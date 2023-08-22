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Происшествия 22.08.2023 22:55

Движение судов через пролив Дарданеллы закрыли из-за работы пожарной авиации

Турецкие власти во вторник приостановили движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров в прибрежных районах, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, "движение через пролив приостановлено с 18:45 местного времени (совпадает с московским), поскольку в тушении пожаров принимают участие специализированные самолеты, забирающие воду прямо из пролива".

Кроме того, если огонь выйдет на побережье, то к тушению уже готовы специализированные суда.

О том, когда движение через Дарданеллы могут возобновить, пока не сообщается.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором - и с Чёрным. Он является важным путем для судов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДАРДАНЕЛЛЫ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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