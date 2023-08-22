Азербайджан и Узбекистан договорились об увеличении числа авиарейсов - Мирзиёев

Азербайджан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Если говорить об авиации, то у нас в неделю 15 рейсов, а мы договорились еще увеличить. Это о чем говорит? Когда мы больше ездим друг к другу, мы познаем, узнаем, и встречаемся, и сближаемся», - сказал Мирзиёев, выступая с заявлением для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

По его словам, если Ташкент и Баку выполнят все достигнутые договоренности, то будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Мирзиёев добавил, что создание Высшего межгосударственного совета между двумя странами - это самый высокий уровень доверия и самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых стороны договорились. «Так что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания президентом страны», - отметил узбекский лидер.

Р.Ахмедов