Азербайджан увеличил в 2023г поставки фундука в Ставропольский край в 1,6 раза

Азербайджан с начала 2023 года поставил в Ставропольский край РФ 147,82 тонн фундука.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, поставки фундука из Азербайджана по сравнению с прошлым годом выросли на 58,2% (за аналогичный период 2022 года в край было ввезено 93,4 тонны фундука – ИФ).

«Управлением Россельхознадзора отбирались образцы для энтомологических лабораторных исследований в лабораториях. После установления карантинного фитосанитарного состояния фундук был допущен к реализации», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков