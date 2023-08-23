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АПК 23.08.2023 13:07

Азербайджан увеличил в 2023г поставки фундука в Ставропольский край в 1,6 раза

Азербайджан с начала 2023 года поставил в Ставропольский край РФ 147,82 тонн фундука.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, поставки фундука из Азербайджана по сравнению с прошлым годом выросли на 58,2% (за аналогичный период 2022 года в край было ввезено 93,4 тонны фундука – ИФ).

«Управлением Россельхознадзора отбирались образцы для энтомологических лабораторных исследований в лабораториях. После установления карантинного фитосанитарного состояния фундук был допущен к реализации», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФУНДУК, СТАВРОПОЛЬ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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