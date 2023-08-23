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23.08.2023 12:31

AccessBank в Товузе!

AccessBank продолжает расширять свою сеть филиалов. Банк открыл свой 31-й филиал в городе Товуз. Согласно новой концепции, отремонтированный филиал расположен в деревне Ашагы Ойсузлу.

Филиал в Товузе предлагает банковские услуги, такие как размещение депозитов, предоставление различных видов кредитов и выдачу платежных карт.

Проект по обновлению и расширению сети филиалов AccessBank успешно реализуется. За последние 3 года были проведены ремонтные работы в филиалах банка в Бинагади, Мардакане и Ленкоране, в то время как филиалы в Шамкире и Нахчиване были открыты.

Согласно проекту, планируется реновация других существующих филиалов в соответствии с новой концепцией и открытие новых филиалов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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