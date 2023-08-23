Расследование дела о хищениях в Сумгайытском медицинском центре завершено, оно направлено в суд - Генпрокуратура

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана завершено расследование уголовного дела о правонарушениях в Сумгайытском медицинском центре, допущенных в процессе госзакупок в 2012-2019гг, сообщили в среду в Генпрокуратуре Азербайджана.

Там отметили, что в ходе разбирательства занимавшую должность главного бухгалтера данного медучреждения Гюльнару Байрамову заподозрили в том, что она вступила в сговор со своим родственником Гюндузом Алиевым и с помощью знакомого Эльхана Асадова обналичила и присвоила средства в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного дела, Байрамовой и Алиеву удалось перевести 41 юридическому лицу, учрежденному с помощью Асадова, 5,717 млн манатов из средств Сумгайытского городского отдела здравоохранения. После этого часть переведенных средств, а именно 1,613 млн манатов, была присвоена путем их обналичивания через Асадова и других лиц.

В ходе предварительного следствия была доказана легализация 1,035 млн манатов денежных средств, полученных преступным путем, продолжили в Генпрокуратуре.

На основании собранных доказательств Байрамовой и Алиеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, Асадову – по ст. 32.5, 179.4 (пособничество в присвоении или растрате с причинением значительного ущерба), 32.5, 308.2 (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия) и другим статьям УК страны.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Помимо этого, в ходе расследования было принято решение о применении мер уголовно-правового характера в отношении 41 юридического лица и обеспечено возмещение ущерба на сумму 1,542 млн манатов, добавили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Р.Керимов