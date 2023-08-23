Президент Киргизии получил приглашение на встречу Байдена с лидерами Центральной Азии в сентябре в Нью-Йорке

Президент Киргизии Садыр Жапаров получил приглашение от американского президента Джо Байдена на саммит США и стран Центральной Азии, сообщил в "Интерфаксу" источник в администрации киргизского лидера.
По словам собеседника агентства, в настоящее время рассматривается вопрос участия Жапарова в предстоящем мероприятии.
Первый саммит "Центральная Азия - США" планируется на конец сентября, в дни открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее СМИ сообщали, что власти пяти стран Центральной Азии получили приглашения на встречу с Байденом. В сообщениях отмечается, что это первый случай, когда переговоры в таком формате состоятся именно на уровне глав государств.
В настоящее время существует Формат взаимодействия в сферах экономики, экологии и безопасности С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США). Он появился при бывшем президенте США Бараке Обаме. Встречи в формате С5+1 проводятся с 2015 года.
А в июне 2023 года в городе Чолпон-Ата (Киргизия) состоялся второй саммит Центральной Азии и Евросоюза. Первая встреча в таком формате прошла в октябре 2022 года в Астане (Казахстан).
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