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Регион 23.08.2023 17:55

Президент Киргизии получил приглашение на встречу Байдена с лидерами Центральной Азии в сентябре в Нью-Йорке

Президент Киргизии Садыр Жапаров получил приглашение от американского президента Джо Байдена на саммит США и стран Центральной Азии, сообщил в "Интерфаксу" источник в администрации киргизского лидера.

По словам собеседника агентства, в настоящее время рассматривается вопрос участия Жапарова в предстоящем мероприятии.

Первый саммит "Центральная Азия - США" планируется на конец сентября, в дни открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщали, что власти пяти стран Центральной Азии получили приглашения на встречу с Байденом. В сообщениях отмечается, что это первый случай, когда переговоры в таком формате состоятся именно на уровне глав государств.

В настоящее время существует Формат взаимодействия в сферах экономики, экологии и безопасности С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США). Он появился при бывшем президенте США Бараке Обаме. Встречи в формате С5+1 проводятся с 2015 года.

А в июне 2023 года в городе Чолпон-Ата (Киргизия) состоялся второй саммит Центральной Азии и Евросоюза. Первая встреча в таком формате прошла в октябре 2022 года в Астане (Казахстан).

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Тэги: КИРГИЗИЯ, США, ЦЕНТРАЗИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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