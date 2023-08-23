Китай призывает БРИКС ускорить реализацию плана по расширению состава организации

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить реализацию плана и, чтобы привлечь в нее как можно больше стран, и Индия выступила в поддержку этой идеи, передают в среду западные СМИ.

"Я рад наблюдать растущий энтузиазм со стороны развивающихся стран относительно участия в БРИКС", - сказал он.

По мнению Си Цзиньпина, необходимо "ускорить процесс расширения БРИКС, чтобы привести "в семью как можно больше стран".

В сообщении отмечается, что к настоящему моменту около 20 стран подали официальные заявки на вступление в состав БРИКС, в том числе это Саудовская Аравия, Индонезия и Египет.

В преддверии саммита лидеров БРИКС многие мировые СМИ сообщали о наличии разногласий между участниками объединения относительно темпов вступления других государств в БРИКС. Так, ЮАР и Россия поддерживали расширение объединения, а Бразилия высказывала опасения на этот счет, Индия также колебалась.

Однако, премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите в среду заявил, что "полностью поддерживает" расширение блока в тех случаях, когда все члены это поддерживают.

"Индия полностью поддерживает расширение состава БРИКС, и мы приветствуем движение вперед на основании консенсуса", - сказал Моди.

Также в ЮАР ожидается первая с 2019 года встреча лидеров Индии и Китая: переговоры должны пройти на полях саммита, однако к настоящему моменты ни одна из сторон не подтверждала публично, что они состоятся.