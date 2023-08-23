Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.018 GBR   2.1678 TRY   0.0625

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 79.64 -0.48 Brent 84.03 -0.43

Дальнее зарубежье 23.08.2023 18:49

Китай призывает БРИКС ускорить реализацию плана по расширению состава организации

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить реализацию плана и, чтобы привлечь в нее как можно больше стран, и Индия выступила в поддержку этой идеи, передают в среду западные СМИ.

"Я рад наблюдать растущий энтузиазм со стороны развивающихся стран относительно участия в БРИКС", - сказал он.

По мнению Си Цзиньпина, необходимо "ускорить процесс расширения БРИКС, чтобы привести "в семью как можно больше стран".

В сообщении отмечается, что к настоящему моменту около 20 стран подали официальные заявки на вступление в состав БРИКС, в том числе это Саудовская Аравия, Индонезия и Египет.

В преддверии саммита лидеров БРИКС многие мировые СМИ сообщали о наличии разногласий между участниками объединения относительно темпов вступления других государств в БРИКС. Так, ЮАР и Россия поддерживали расширение объединения, а Бразилия высказывала опасения на этот счет, Индия также колебалась.

Однако, премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите в среду заявил, что "полностью поддерживает" расширение блока в тех случаях, когда все члены это поддерживают.

"Индия полностью поддерживает расширение состава БРИКС, и мы приветствуем движение вперед на основании консенсуса", - сказал Моди.

Также в ЮАР ожидается первая с 2019 года встреча лидеров Индии и Китая: переговоры должны пройти на полях саммита, однако к настоящему моменты ни одна из сторон не подтверждала публично, что они состоятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНР, ИНДИЯ, БРИКС, РАСШИРЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az