В Баку требуют от Оттавы уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

В министерстве иностранных дел Азербайджана осудили высказывания главы МИД Канады Мелани Жоли, сделанные во время выступления на мероприятии армянской общины, посчитав, что они направлены против территориальной целостности и суверенитета страны, и потребовали от Оттавы уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Еще раз требуем воздержаться от подобных провокационных шагов со стороны Канады и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - заявил в среду спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит "Интерфакс-Азербайджан".

Он заметил, что глава МИД Канады "не в первый раз выступает с односторонними заявлениями в поддержку сепаратизма и реваншистских сил в регионе, в которых открыто выражает проармянские чувства".

"Необоснованные антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Канады, которая за эти годы ни разу не осудила 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий Арменией и нарушения прав сотен тысяч азербайджанцев, не выступила с какими-либо заявлениями, которые внесли бы вклад в переговорный процесс и поддержали бы реализацию соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, - это пример предвзятости", - считает представитель МИД Азербайджана.

Он назвал неприемлемыми подобные заявления канадской стороны, которые "не служат миру и стабильности в регионе".

"Если Канада действительно хочет обеспечить стабильный мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с нормами и принципами международного права. Обратное - не что иное, как нанесение ущерба процессу установления мира в регионе", - заключил Гаджизаде.

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