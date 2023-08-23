Выбросы CO2 в экономике ЕС снизились в I квартале на 3%

Доля выбросов парниковых газов в экономике 21 страны Европейского союза (ЕС) в первом квартале 2023 года упала до 941 млн тонн CO2 по сравнению с 969 млн тонн в аналогичный период прошлого года, сообщается в ежеквартальном отчете Евростата.

Одновременно со снижением выбросов CO2 произошел рост валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС на 1,2%.

Лидерами уменьшению эмиссии парниковых газов в ЕС стали Болгария (-15,2%), Эстония (-14,7%) и Словения (-9,6%). Однако ряд стран увеличили выбросы: Ирландия (+9,1%), Латвия (+7,5%), Словакия (+1,9%), Дания (+1,7%), Швеция (+1,6%) и Финляндия (+0,3%).

Из 21 страны ЕС, которые сократили свои выбросы, только 6 также снизили свой ВВП (Чехия, Эстония, Литва, Люксембург, Венгрия и Польша), то есть 15 странам (Португалия, Хорватия, Бельгия, Мальта, Франция, Испания, Нидерланды, Германия, Австрия, Румыния, Италия, Кипр, Греция, Словения и Болгария) удалось уменьшить эмиссию СО2 при одновременном росте своего ВВП.

В отчетном периоде секторами экономики, ответственными за большинство выбросов парниковых газов, были "домашние хозяйства" (24%), "производство" (20%), "электроэнергия, газоснабжение" (19%), "сельское хозяйство" (13%), "транспортировка и хранение" (10%). По сравнению с первым кварталом 2022 года выбросы снизились в 5 из 9 секторов экономики. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "электроснабжение, газоснабжение" (-12,3%). Основным сектором, в котором увеличились учитываемые показатели, стала "транспортировка и хранение" (+7,2%).