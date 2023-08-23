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СНГ 23.08.2023 23:58

Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС

Беларусь рассчитывает получить подтверждение своего скорейшего приема в БРИКС, заявил в среду журналистам министр иностранных дел республики Сергей Алейник, возглавляющий белорусскую делегацию на саммите БРИКС в ЮАР.

"В принципиальном плане все лидеры стран - членов БРИКС высказали политическую поддержку расширению членского состава этой организации. И страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в члены этой организации", - заявил Алейник, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что "БРИКС стал самодостаточной организацией, которая способствует формированию более справедливых миропорядка и системы экономических отношений". "Расширение членского состава БРИКС позволит существенно нарастить потенциал этой организации", - отметил глава белорусского МИД.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, БРИКС, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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