Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС

Беларусь рассчитывает получить подтверждение своего скорейшего приема в БРИКС, заявил в среду журналистам министр иностранных дел республики Сергей Алейник, возглавляющий белорусскую делегацию на саммите БРИКС в ЮАР.

"В принципиальном плане все лидеры стран - членов БРИКС высказали политическую поддержку расширению членского состава этой организации. И страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в члены этой организации", - заявил Алейник, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что "БРИКС стал самодостаточной организацией, которая способствует формированию более справедливых миропорядка и системы экономических отношений". "Расширение членского состава БРИКС позволит существенно нарастить потенциал этой организации", - отметил глава белорусского МИД.