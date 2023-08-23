Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каи Каллас

В Эстонии оппозиционные партии потребовали отставки премьер-министра Каи Каллас из-за ведения ее супругом бизнес-отношений с Россией.
"Кая Каллас должна немедленно уйти в отставку и перестать обвинять других людей в обслуживании российских интересов. Получается, что она сама в этом виновата", - заявил журналистам зампред оппозиционной Консервативной партии Эстонии Март Хельме.
В среду телерадиовещание ERR сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжала вести бизнес с Россией во время спецоперации на Украине, несмотря на критику правительства в адрес компаний, имеющих интересы в РФ.
"Дело настолько скандальное, что СМИ Эстонии не могут занять нейтральную и выжидательную позицию, ссылаясь на презумпцию невиновности", - считает Хельме.
По его словам, лидеры и других партий, в том числе и политиков из коалиции, уже ведут консультации о том, какую позицию занять в отношении Каллас, а парламентская антикоррупционная комиссия в сентябре обязательно займется этим вопросом с привлечением компетентных юристов.
Председатель парламентской партии Центра Танель Кийк обратил внимание на то, что Каллас была одной из активнейших сторонниц ужесточения санкций в отношении России как в Эстонии, так и в Европейском союзе, но теперь выясняется, что компания с участием ее мужа до сих пор перевозит товары в Россию, пишет портал rus.postimees.
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