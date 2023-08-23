Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.018 GBR   2.1678 TRY   0.0625

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 79.64 -0.48 Brent 84.03 -0.43

Дальнее зарубежье 23.08.2023 23:40

Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каи Каллас

В Эстонии оппозиционные партии потребовали отставки премьер-министра Каи Каллас из-за ведения ее супругом бизнес-отношений с Россией.

"Кая Каллас должна немедленно уйти в отставку и перестать обвинять других людей в обслуживании российских интересов. Получается, что она сама в этом виновата", - заявил журналистам зампред оппозиционной Консервативной партии Эстонии Март Хельме.

В среду телерадиовещание ERR сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжала вести бизнес с Россией во время спецоперации на Украине, несмотря на критику правительства в адрес компаний, имеющих интересы в РФ.

"Дело настолько скандальное, что СМИ Эстонии не могут занять нейтральную и выжидательную позицию, ссылаясь на презумпцию невиновности", - считает Хельме.

По его словам, лидеры и других партий, в том числе и политиков из коалиции, уже ведут консультации о том, какую позицию занять в отношении Каллас, а парламентская антикоррупционная комиссия в сентябре обязательно займется этим вопросом с привлечением компетентных юристов.

Председатель парламентской партии Центра Танель Кийк обратил внимание на то, что Каллас была одной из активнейших сторонниц ужесточения санкций в отношении России как в Эстонии, так и в Европейском союзе, но теперь выясняется, что компания с участием ее мужа до сих пор перевозит товары в Россию, пишет портал rus.postimees.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Оппозиционная Партия Центра инициирует вотум недоверия премьер-министру Эстонии Каллас

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az