Останки всех находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета 10 человек обнаружены

Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. "На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", - сказали в экстренных службах. Поисковая операция завершена.

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