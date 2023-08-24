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Останки всех находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета 10 человек обнаружены

Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", - сказали в экстренных службах.

Поисковая операция завершена.

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Тэги: РОССИЯ, ТВЕРЬ, БИЗНЕС/ДЖЕТ, ОСТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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