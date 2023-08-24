Госагентство занятости отбирает компанию для размещения инвестиций в размере 14 млн манатов

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» отбирает компанию для размещения инвестиций в размере 14 млн манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 100 манатов. Предложения от компаний принимаются до 15:00 22 сентября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 25 сентября 2023 года в 15:00. Телефон для справок: 070 703 43 97, контактное лицо – Эльмир Мургулов. E-mail: Elmir Murquzov elmir.murguzov@sosial.gov.az. Срок действия инвестиционного договора составит один год. Б.Рустамбеков

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