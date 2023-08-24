Польша в 2024г увеличит военные расходы на 15% - польский премьер

Польша в следующем году увеличит бюджет на военные расходы более чем на 15%, это следует из данных, озвученных в четверг премьером страны Матеушем Моравецким по итогам заседания польского правительства, на котором был принят проект закона о бюджете на 2024 год.
"Несмотря на множество кризисов, нам удалось найти доходы на этот год. Если посмотреть на картину всего бюджета, я бы обратил внимание на три основных столпа. Первое - это широко понимаемая физическая безопасность - безопасность наших границ и финансирование нашей армии. Это более 158 миллиардов злотых ($38,1 млрд в эквиваленте - "ИФ")", - сказал Моравецкий, которого цитирует канцелярия премьер-министра.
В 2023 году польским правительством было направлено на эти нужды 137,1 млрд злотых ($33,1 млрд), таким образом рост составит порядка 15,2%.
Польский премьер отметил, что с 2015 года, когда этот показатель составлял 37 млрд злотых, бюджет на военные расходы вырос на 327%.
Он также анонсировал повышение на 12,3% зарплат работников бюджетной сферы, госслужб и силовых структур.
Моравецкий добавил, что на здравоохранение будет направлено 190 млрд злотых, на соцсферу - более 137 млрд. Дефицит бюджета Польши в 2024 году составит около 4,5% ВВП при прогнозе годовой инфляции в 6,6%.
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