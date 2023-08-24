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АПК 24.08.2023 16:30

Азербайджан входит в топ-3 импортеров пшеничной муки из Кузбасса

Поставки в Азербайджан пшеничной муки из Кузбасса (РФ) с начала 2023 года составили 336,8 т.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, Азербайджан входит в топ-3 импортеров пшеничной муки из Кузбасса.

Больше закупают только КНДР и Туркменистан.

Р.Ахмедов

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Тэги: МУКА, КУЗБАСС, ИМПОРТ, МУКА, ИМПОРТ

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