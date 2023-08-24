Поставки в Азербайджан пшеничной муки из Кузбасса (РФ) с начала 2023 года составили 336,8 т.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, Азербайджан входит в топ-3 импортеров пшеничной муки из Кузбасса.
Больше закупают только КНДР и Туркменистан.
Р.Ахмедов
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