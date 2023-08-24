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Макроэкономика 24.08.2023 21:01

Международные резервы РФ с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд

Международные резервы России на 18 августа составили $579,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 11 августа международные резервы равнялись $585,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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